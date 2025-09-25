De La Fuente risponde a Flick su Yamal: “Non ricordo cosa abbia detto, né mi interessa”

25/09/2025 | 18:37:50

Il tecnico della Nazionale spagnola, Luis de la Fuente, come riportato da MARCA, ha risposto alle accuse mosse dall’allenatore del Barcellona, Hansi Flick, riguardo all’infortunio di Lamine Yamal.

Il tecnico blaugrana aveva dichiarato:

“Lamine è andato in Nazionale con dolore, non si è allenato, ha preso antidolorifici per giocare, erano in vantaggio di tre gol in entrambe le partite eppure ha giocato 79 e 73 minuti. Tra una partita e l’altra non si è allenato. Questo non è prendersi cura dei giocatori. La Spagna ha la squadra migliore del mondo, in ogni ruolo sono incredibilmente forti. Mi dispiace davvero per questa situazione.”

La replica del tecnico delle Furie Rosse, sempre riportata da MARCA, non si è fatta attendere:

“Oggi, nella mia terra, in questo momento, non ricordo cosa abbia detto Flick, né mi interessa. Per il Mondiale del 2026 bisogna ancora qualificarsi. Pressione? Più pressione di quella che metto io stesso su di me, non può metterla nessuno. Sono molto esigente con me stesso nel lavoro quotidiano.”

