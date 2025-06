De La Fuente: “Nessuna favorita in Nations League. Pallone d’Oro? Tra Yamal, Pedri o Fabian Ruiz”

04/06/2025 | 22:42:36

Il ct della Spagna, Luis de la Fuente ha parlato in conferenza stampa alla viglia della semifinale con la Francia di domani per la Nations League: “In queste Final Four non ci sono favoriti, abbiamo tre squadre che hanno vinto un Mondiale (Spagna, Germania e Francia) e penso che tutte le partite possano essere considerate delle finali. È molto difficile vincere questo titolo e credo che saranno i minimi dettagli a decidere delle sfide così equilibrate. Abbiamo ricordi bellissimi di quell’esperienza a Stoccarda quando abbiamo vinto il titolo europeo, siamo molto entusiasti di essere di nuovo qui”.

De la Fuente poi si sofferma sulla stella Lamine Yamal rispondendo a chi gli chiede se è da Pallone d’Oro: “Direi che voterei per lui, ma direi la stessa cosa per Fabian e per qualsiasi altro giocatore spagnolo. Se vengono premiati per aver vinto dei titoli allora Lamine, Pedri o Fabian hanno tutte le carte in regola per vincere il trofeo. – prosegue ancora il ct iberico – Yamal avrà una carriera spettacolare in futuro e la nostra responsabilità è quella di curare i dettagli, adoro il suo modo di giocare e penso che abbia tutto ciò che serve per essere fra i primi cinque giocatori al mondo. Inoltre è molto responsabile, un ottimo professionista e un bravo ragazzo. Ha tutto a meno che non si infortuni, e Dio non voglia questo”.

Foto: X Spagna