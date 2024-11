De La Fuente: “Morata? Se supera i test, può restare con noi”

“Non so come de la Fuente abbia fatto a dire quelle cose a convocare Morata, dato che il protocollo UEFA impone dieci giorni di stop in caso di contusione alla testa di un calciatore“, aveva commentato l’allenatore del Milan Paulo Fonseca nel post partita di Cagliari-Milan.

“Alvaro si sta sopponendo ad alcuni test, che stanno andando bene. Se la situazione dovesse continuare a essere questa, resterà con noi. Per ora sta procedendo tutto bene“.

Foto: Instagram Spagna