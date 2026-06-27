De la Fuente: “L’infortunio di Nico Williams? Un leggero fastidio. Pino potrebbe saltare i Mondiali”

27/06/2026 | 11:39:31

Il commissario tecnico della Nazionale spagnola Luis de la Fuente, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro l’Uruguay. Queste le sue parole:

“Se dopo aver dichiarato di ammirare Bielsa sono rimasto deluso dall’atteggiamento dell’Uruguay in campo? Continuo ad ammirare Marcelo Bielsa. I giocatori scendono in campo. Sapevamo che la partita sarebbe stata estremamente impegnativa. Non è il tipo di partita in cui ci sentiamo più a nostro agio. Ma è per questo che c’è l’arbitro. È stata una partita giocata al limite, estremamente fisica. E noi siamo stati all’altezza della situazione. Arbitrare è difficile, ma è per questo che esiste il VAR, per aiutare in ogni tipo di partita. Spero che potremo giocare partite normali. In termini di contrasti, in termini di intensità. E concentrarci sul calcio. Non voglio più parlare degli arbitri. Ho già abbastanza a cui pensare, solo alla partita. D’altra parte, ognuno ha le proprie responsabilità. Le sensazioni nell’arrivare primo? La prestazione di questa squadra è encomiabile. Non siamo abituati a giocare partite di questo tipo e le abbiamo gestite bene. D’ora in poi le aspettative saranno più alte. Ma credo che questa squadra sia molto solida. Vale la pena sottolineare che subisce pochi gol ed è capace di segnarne molti. Mi sorprendono ogni giorno. Questa partita è stata l’esatto opposto di quello che facciamo di solito, e siamo riusciti a giocarla bene. L’infortunio di Nico Williams? Un leggero fastidio. Potrebbe essere dovuto a un uso eccessivo, oppure ad affaticamento. La cosa peggiore è l’immenso dolore che proviamo per Yeremy, che potrebbe saltare i Mondiali. Purtroppo potrebbe trattarsi di una frattura alla clavicola, vedremo. Domani si sottoporrà ad alcuni esami. Sta soffrendo molto, e lo sforzo che ha fatto per arrivare fino alla fine della partita è stato straordinario, eroico. Gli sono molto grato, e i suoi compagni di squadra lo sono ancora di più”.

Foto: Instagram Nazionale spagnola

