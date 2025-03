De La Fuente: “La più grande virtù di un allenatore è tirare fuori il meglio dai suoi giocatori”

L’allenatore della Spagna De La Fuente, ha analizzato il match contro l’Olanda valido per quarti di finale di Uefa Nations League: “Sono 180 minuti e affrontiamo questi quarti partita per partita. Vogliamo vincere sempre, non pensiamo di certo che la gara possa essere decidersi già a Valencia. È una partita molto dura. Tutti stanno giocando al massimo livello in Europa e potrebbe essere come una finale”. Prosegue: “Abbiamo solo una faccia. I nostri calciatori hanno un profilo chiaro, vogliono attaccare. Non è perché abbiamo una formula di successo, a volte dobbiamo toccare le cose. Ma è che i giocatori richiedono quello stile. La più grande virtù di un allenatore è tirare fuori il meglio dai suoi giocatori. La Spagna è la nazionale più giovane? Se dice qualcosa, è sicuramente qualcosa di positivo. Anche i Paesi Bassi hanno una squadra molto giovane, ma si tratta di avere anche talento. Si cerca talento, competenza, competitività, capacità. E questi calciatori, oltre ad essere bravi, garantiscono un futuro splendido”. Poi si esprime su Yamal alle prese con il Ramadan: “Sta attraversando questo periodo normalmente. Segue i suoi precetti, le sue regole, le stesse che segue nel suo club. I nutrizionisti stabiliscono le linee guida, quando deve idratarsi, abbiamo il massimo rispetto per le convinzioni di tutti. Non avevo vissuto questa situazione, ma la sto vivendo normalmente”.

Foto: Instagram Nazionale spagnola