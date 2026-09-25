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De la Fuente: “La partita con l’Inghilterra è lo scenario migliore per far debuttare la seconda stella. Quattro partite in 10 giorni sono eccessive”

25/09/2026 | 21:34:08

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Il commissario tecnico della Nazionale spagnola, Luis de la Fuente, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inghilterra. Queste le sue parole:
“Lo scenario migliore per far debuttare la seconda stella. Un avversario come l’Inghilterra… Davvero qualcosa di speciale. Sono sicuro che l’atmosfera sarà degna di questa partita. Il formato di 4 partite di fila? Nessuno ci ha consultato su nulla. Giocheremo quattro partite in 10 giorni e penso che sia una richiesta eccessiva. Bisogna farlo, ma non è la soluzione più adeguata. Se la mia vita è cambiata da quando sono campione? Sì. Dopo aver vinto il Campionato Europeo, il riconoscimento da parte del pubblico è stato significativo, ma la Coppa del Mondo è su un altro livello. In termini di copertura mediatica, la gente mi conosce molto di più. Non solo in Spagna, ma anche in altri paesi. Le persone ci vedono e vengono a ringraziarci per l’esperienza che abbiamo regalato loro. Vedere la felicità delle persone è motivo di grande orgoglio”.
Foto: Sito RFEF