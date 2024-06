De La Fuente incorona Yamal: “Continua a battere record, diventerà il migliore al mondo”

Lamine Yamal è sceso in campo dal 1′ nella sfida tra Spagna e Croazia, diventando così – a 16 anni e 338 giorni – il calciatore più giovane a giocare in una partita di un Europeo. Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale spagnola, Luis De la Fuente, ha così esaltato il giovane talento del Barcellona: “Yamal continua a battere record, diventerà il migliore al mondo”.

Foto: Instagram Yamal