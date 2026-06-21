De La Fuente: “In 5 giorni non è cambiato molto. Yamal sta sempre meglio”

21/06/2026 | 21:03:08

Il CT della Spagna, Luis De La Fuente, ha parlato a Dazn dopo il successo per 4-0 contro l’Arabia Saudita.

Le sue parole: “Le partite sono differenti, anche se la proposta di gioco vuole essere simile. Abbiamo fatto un primo tempo eccezionale e anche un secondo tempo buono, che soprattutto ci permette di dare continuità e di affrontare le partite importanti che ci aspettano. Contro l’Uruguay sarà una gara difficile e molto dura”.

Un attacco più verticale ha favorito la goleada: “È la cosa su cui avevamo insistito di più, ne avevamo parlato con i giocatori e tutti concordavamo sul fatto che avessimo bisogno di maggiore verticalità e più intensità; si è visto nelle conclusioni, nell’aggredire l’avversario fin dal primo minuto per schiacciarlo nella sua area. Siamo molto contenti di questo approccio, ma bisogna continuare a crescere e a migliorare”.

Su Yamal: “Lamine è in perfette condizioni per reggere partite intere e su Oyarzabal che dire, aveva avuto qualche piccolo problema, non si può raccontare tutto, ma offre sempre un rendimento eccezionale”.

Foto: Instagram Nazionale spagnola