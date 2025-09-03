de La Fuente: “Ho una squadra giovane, ma già matura. Yamal e Pedri su tutti”

03/09/2025 | 22:24:16

Il CT della Spagna, Louis de La Fuente, ha parlato in conferenza stampa all’inizio del ritiro della Nazionale spagnola.

Queste le sue parole: “Avere la palla, uscire rapidamente e creare occasioni senza trascurare l’avversario, ovviamente. Il nostro approccio di squadra è al di sopra di qualsiasi individualità e sappiamo per cosa vogliamo giocare”.

Sulle stelle in rosa: “Onestamente, non c’è stato un solo caso. I giocatori vengono qui con tutta l’umiltà e la professionalità, ed è un piacere lavorare con loro”.

Su Lamine Yamal: “Lamine è un ragazzo meraviglioso, molto maturo, e quello che stiamo facendo qui è aiutarlo a progredire. Il talento calcistico di Lamine Yamal è già noto in tutto il mondo.”

Sulla fase difensiva: “Dobbiamo migliorare in difesa, ma finché segniamo un gol in più di quelli subiti, andrà tutto bene. Non abbiamo mantenuto la nostra solidità difensiva, ma non abbiamo fatto male in attacco. Questa squadra è costruita per attaccare, e ancora attaccare. Sarei più preoccupato se non fossimo decisivi nell’area di rigore avversaria”.

Ora che Fabián Ruiz è fuori, potremo vedere Pedri giocare di più come organizzatore?

“Pedri è molto bravo e può giocare in più ruoli. Abbiamo centrocampisti versatili, e questo è ottimo per la squadra. Ovunque giochi, Pedri è molto bravo, uno dei migliori al mondo”.

Foto: Instagram Spagna