De la Fuente: “Grande vittoria, ma rimaniamo con i piedi per terra. Testa all’Italia”

Il CT della Spagna, Luis De la Fuente, ha parlato in conferenza stampa dopo il netto 3-0 sulla Croazia.

Queste le sue parole: “Sono molto felice per tutti coloro che hanno lavorato duramente per arrivare a questo punto. Questo gruppo è ambizioso ed è una grande famiglia, quindi sono felice per tutti. Ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Abbiamo iniziato bene, il che ci dà un po’ di sicurezza, ma ora dobbiamo pensare all’Italia”.