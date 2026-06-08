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De la Fuente: “Gavi ha energia, grinta e impeto. Deve imparare a dosarle un po’ ma lo voglio così”

08/06/2026 | 11:38:55

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Il commissario tecnico della Nazionale spagnola Luis de la Fuente, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro il Perù. Queste le sue parole:
“Gli infortunati? Nico, Lamine e Víctor stanno rispettando i tempi previsti per il recupero. Era programmato che in questi giorni svolgessero un lavoro più specifico. Se continueranno a evolversi in questo modo, credo che saranno disponibili. Le indicazioni dei medici e dei preparatori atletici ci portavano a pensare che non sarebbero venuti. Se non ci saranno inconvenienti, potranno essere presenti il giorno 15. Per partire titolari è più complicato, ma credo che tutti e tre ci saranno. L’episodio tra Gavi e Rodrigo? Questo è il calcio, è un allenamento. I giocatori si impegnano al massimo e nessuno deve chiedere scusa. Va tutto bene. Gavi ha energia, grinta e impeto. Deve imparare a dosare un po’ questa energia, ma io voglio questo Gavi. La partita con il Perù? Ci serve in vista del Mondiale. Ci fa bene per prepararci a ciò che sarà la competizione, compresi gli spostamenti e i viaggi”.
Foto: Instagram Nazionale spagnola