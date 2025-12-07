De La Fuente: “Favoriti per il Mondiale? Non mi pesa. Mi spiace per Morata, per lui le porte sono sempre aperte”

07/12/2025 | 13:00:01

Luis De La Fuente, CT della Nazionale spagnola, nel corso di un’intervista rilasciata a Marca ha parlato dei sorteggi per la fase a gironi del Mondiale e anche dell’attaccante del Como, Alvaro Morata, suo capitano all’Europeo del 2024, che la Spagna ha vinto.

Queste le sue parole a partire dal fatto che in molti considerino la Spagna come favorita al Mondiale: “Non mi pesa. Mi fa sentire riconosciuto, nel senso che valorizza il lavoro svolto finora. Essere un favorito non garantisce nulla. Ci sono altre squadre favorite come la Spagna: Francia, Argentina, Brasile, Inghilterra, Portogallo. Ce ne sono molte in grado di vincere la Coppa del Mondo. Sono orgoglioso che ci considerino una di loro, soprattutto perché non ci è stato regalato nulla. Essere il numero uno nella classifica FIFA è la conseguenza di un buon lavoro e di avere una generazione di calciatori eccezionale”.

Su Morata: “Mi piace che mi chieda di Álvaro. Sapete già quanto è importante e quanto lo sarà ancora per noi. È fondamentale dentro e fuori dal campo. A volte, nella pianificazione, bisogna dare opportunità ad altri calciatori che le richiedono. Ma Álvaro non ha smesso di esserci, anche quando non c’è. Vedremo cosa succederà da qui a marzo; c’è ancora molto da fare. Ha le stesse o più opzioni degli altri, ora mi spiace per l’infortunio che ha avuto, ma lo tengo in considerazione, per lui le porte sono sempre aperte”.

Foto: sito Spagna