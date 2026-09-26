De la Fuente: “È molto difficile fare quello che sta facendo questa squadra. Yamal? È meraviglioso averlo con noi”

26/09/2026 | 23:41:21

Il commissario tecnico della Nazionale spagnola, Luis de la Fuente, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro l’Inghilterra. Queste le sue parole:

“La nostra striscia vincente? Evidenzia la traiettoria di questa generazione. I dati parlano chiaro. È molto difficile fare quello che sta facendo questa squadra. La prossima partita sarà come se fosse l’ultima. Questo è il segreto. Le condizioni di Eric Garcia? Non sembra niente di grave, ma il tempo stringe e domani dobbiamo valutare se potrà restare o se verrà qualcun altro. Il rischio che correremo sarà pari a zero. Yamal? Non so cosa gli chiederanno a Barcellona. Noi gli chiediamo ciò che meglio si adatta al nostro stile. È meraviglioso averlo con noi”.

Foto: sito RFEF