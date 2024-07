Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale contro l’Inghilterra, il commissario tecnico della Nazionale spagnola, Luis de la Fuente, ha così parlato di Gavi, assente a Euro2024 per l’infortunio rimediato in stagione con il Barcellona: “Domani Gavi sarà con noi per tutto il giorno. Sarà il nostro ventisettesimo giocatore”.

Foto: Twitter FIFA