De La Fuente avvisa tutti: “Il meglio per la Spagna deve ancora venire”

24/07/2026 | 00:10:11

Il CT della Spagna, Luis De La Fuente, neo campione del Mondo, ha parlato a Marca, affermando come il ciclo di trionfi della Roja ancora non sia finito, anzi.

Le sue parole: “Se siamo appagati? Assolutamente no. Sono molto esigente e credo che ci sia sempre margine per migliorare. Questo gruppo unisce giovani e veterani e ha ancora tantissimo percorso davanti. Il meglio di questa squadra deve ancora arrivare”.

Il segreto della Spagna? “Essere una famiglia. Prima ancora della qualità tecnica, c’è quella umana. È una squadra generosa e solidale. Abbiamo affrontato il Portogallo di Cristiano Ronaldo, la Francia di Mbappé e l’Argentina di Messi, ma loro si sono trovati di fronte la Spagna dei 26. Durante l’Europeo ci chiamavano ‘la famiglia’ e questo ci ha resi imbattibili”.

Su Yamal: “Ha lavorato per il bene della squadra e ha dimostrato una maturità straordinaria”.

Sulla finale: Eravamo superiori, anche se ci sarebbe piaciuto chiuderla prima. Solo al fischio finale ho capito davvero di essere campione del mondo”.

Infine, un messaggio ai tifosi della Roja: “Questo successo appartiene a tutta la Spagna. Insieme siamo più forti”.

Foto: Instagram Nazionale spagnola