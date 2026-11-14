De la Fuente: “Abbiamo la striscia di imbattibilità più lunga del mondo ma non siamo soddisfatti. Lamine? È pronto a giocare senza problemi”

14/11/2026 | 19:04:24

Il commissario tecnico della Nazionale spagnola, Luis de la Fuente, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inghilterra. Queste le sue parole:

“Infortunati? Stanno tutti bene. Sono in perfette condizioni per giocare oggi e allenarsi domani. L’unico che non sarà presente oggi è Grimaldo a causa di un’infezione virale. La striscia di imbattibilità? La nazionale ha già lasciato il segno. Ad oggi, siamo la squadra al mondo con la striscia di imbattibilità più lunga. Ma non siamo soddisfatti. Abbiamo un’ossessione: la prossima partita deve essere sempre come la precedente. Il margine di miglioramento è enorme. Se Lamine è pronto a rientrare? È in perfette condizioni. Gli ha fatto molto bene tornare dopo due trasferte e sfuggire al freddo. È pronto a giocare senza problemi”.

Foto: Sito RFEF