De La Fuente: “Abbiamo dimostrato determinazione. La Francia? Credo che anche loro siano preoccupati di incontrarci”

11/07/2026 | 00:14:00

Luis De La Fuente, CT della Spagna, ha analizzato la vittoria sul Belgio al Mondiale. Le sue parole ai canali della FIFA: “È il carattere della squadra che si manifesta in ogni circostanza e situazione. Ribadisco il mio orgoglio nel guidare questa squadra, desiderosa di crescere e migliorare. Dobbiamo riconoscere quanto sia difficile vincere, potevamo farlo anche in maniera più tranquilla ma va bene così”.

Cosa dice di Mikel Merino? “Merino ha molte qualità, potrebbe giocare in qualsiasi nazionale o club, e per noi è perfetto, sia per questa squadra che per questo stile di gioco. Sappiamo che ogni volta che avremo bisogno di lui, sarà sempre disponibile”.

La semifinale con la Francia? “Ci impegneremo per cercare di superarla, anche loro saranno altrettanto preoccupati, siamo stati l’unica squadra al mondo in grado di batterli per due partite consecutive”.

Foto: sito Spagna