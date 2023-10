De Ketelaere: “Spareggio per il girone? Troppo presto per dirlo, è una partita importante come le altre”

Il trequartista dell’Atalanta Charles De Ketelaere ha parlato ai microfoni di Sky prima del match esterno sul campo dello Sporting Lisbona: “Troppo presto per dirlo, ma è una partita importante per il girone come le altre 5 per andare al prossimo turno. Rivedremo l’Atalanta vista con la Juve? Noi proviamo sempre a vincere e domenica non abbiamo vinto, ma abbiamo giocato una bella partita e vogliamo continuare così”.

Infine, sul suo ruolo sempre più centrale: “Voglio fare il massimo per me e per la squadra”.

Foto: Twitter Atalanta