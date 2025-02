De Ketelaere ritrova il suo passato: ostacolo Club Brugge

Se da una parte i riflettori sono puntati su Gimenez che ritroverà il Feyenoord, dall’altra tutto gira intorno a De Ketelaere. Il fantasista dell’Atalanta, infatti, questa sera scenderà in campo contro la squadra che lo ha cresciuto, calcisticamente parlando, e lo ha lanciato tra i grandi di questo sport. Nella stagione 2022-2023 è arrivato il passaggio al Milan, dove non ha convinto l’ambiente, per poi trasferirsi nel 2023-2024 alla Dea. Ed è proprio con la maglia nerazzurra che ha trovato la propria dimensione, diventando uno dei pilastri fondamentali della rosa disegnata da Gasperini. Il Club Brugge lo attende, ma non di certo per rendergli la vita facile e la conferma arriva anche dalle parole di Seys in conferenza stampa: “De Ketelaere sta facendo qualcosa di fantastico, lo guardo sempre e non vedo l’ora di misurarmi con lui”.

FOTO: Instagram Atalanta