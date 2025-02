De Ketelaere: “Poco concreti in avanti. Loro hanno sfruttato al massimo le occasioni”

Charles De Ketelaere, attaccante dell’Atalanta, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida di Champions contro il Bruges.

Queste le sue parole: “Oggi non abbiamo fatto male nel primo tempo, ma le occasioni le devi sfruttare come hanno fatto molto bene loro Non siamo stati abbastanza concreti. Ci sono state delle occasioni clamorose, siamo usciti forte dallo spogliatoio e avevo la sensazione che potevamo ribaltare il risultato. Fa male, io ho creato un po’ di cose ma non ho tirato, devo fare meglio”.

Chi è il rigorista ufficiale? “Siamo in tre che possiamo tirare, peccato per l’errore di Lookman ma può succedere: segnando in quel momento la partita poteva cambiare”.

Foto: Instagram Atalanta