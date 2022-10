De Ketelaere non brilla, ma le sentenze alla Leao non hanno senso

Non si può certo dire che Charles De Ketelaere abbia giustificato fin qui l’investimento fatto per consegnarlo a Pioli. Lento, impacciato, con poca fantasia, l’esatto contrario del talento che si era imposto in Belgio. Ieri, in casa del Chelsea, ha sbagliato un gol impossibile da sbagliare, con lo specchio spalancato. Ulteriore conferma che sta vivendo il classico momento di chi si è ancora calato nella nuova realtà. Ma l’errore più grande sarebbe quello di tirare le somme in avvio di stagione, quando i passaggi a vuoto sono normali. E pensiamo anche che escludere De Ketelaere dai titolari, come qualcuno vorrebbe, non avrebbe senso. Anzi, probabilmente, farebbe entrare CDK in un tunnel ancora più lungo. A volte basta poco, una scintilla, per superare un momento di chiara difficoltà. E ne sa qualcosa Leao, adesso sulla bocca di tutti anche se in Champions non convince come in campionato. L’ambientamento del portoghese era stato complicato come quello di De Ketelaere, al punto che qualcuno ne aveva invocato la cessione. Il Milan ha resistito con i risultati che conosciamo, cambiare strategia adesso non avrebbe senso.

Foto: twitter Milan