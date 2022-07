De Ketelaere-Milan: oggi senza andare allo sfinimento. Incontro in corso a Lugano

Charles De Ketelaere e il Milan: oggi è il giorno, senza andare allo sfinimento per chiudere un’operazione che tutti intendono chiudere. È in corso a Lugano l’incontro per arrivare alla definizione dell’affare: il Milan aveva offerto circa 32 milioni per il trequartista, il Bruges si era attestato sui 35 milioni più bonus. Nei giorni scorsi, dopo il primo incontro in Belgio, le parti si erano tenute in contatto. E hanno programmato il vertice di Lugano, quello in corso tra le due dirigenze e che deve essere quello giusto per chiudere. Dal Belgio ieri hanno indicato la possibilità di inserire una percentuale su eventuale futura vendita, può essere una strada. Ma intanto il Milan ha fretta di chiudere De Ketelaere. Oggi e basta, senza andare allo sfinimento.

Foto: twitter Bruges