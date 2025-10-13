De Ketelaere: “Mi piace giocare da punta. Sono soddisfatto della prestazione”

13/10/2025 | 23:40:41

Charles De Ketelaere , attaccate dell’Atalanta ha parlato al termine della gara del Belgio, vittorioso in casa del Galles, dopo essere partito titolare: “Sono soddisfatto. Ero dentro bene nel gioco. In fase di transizione sono riuscito a gestire bene alcuni palloni difficili. Come attaccante ovviamente vuoi segnare, ma se la squadra segna quattro gol in una partita così importante, allora sono soddisfatto. Mi piace giocare da punta qui. C’è tanto calcio intorno a me con Leandro (Trossard), Kevin (De Bruyne) e Jeremy Doku)”.

Foto: Instagram personale