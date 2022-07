De Ketelaere libero per il Milan. Presto visite, è il regalo per Pioli

Charles De Ketelaere finalmente libero per il Milan. La proiezione delle ultime 48-72 ore ha portato, secondo previsioni, alla fumata bianca. Sarebbe stato impossibile trattenerlo, lui ha fatto una scelta chiara e precisa, il Milan pagherà circa 35 milioni al Bruges, bonus compresi. CDK guadagnerà una cifra media vicina ai 2,5 milioni a stagione. Il classe 2001 è atteso a Milano tra domani e domenica, in modo da sottoporsi subito alle visite mediche e raggiungere i nuovi compagni. È lui il regalo scudetto per Pioli.

Foto: Twitter Bruges