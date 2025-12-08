De Ketelaere: “La gara di Verona non deve lasciare scorie. L’obiettivo è centrare gli ottavi di Champions”

08/12/2025 | 20:40:52

Charles De Ketelaere, attaccante dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Chelsea.

Queste le sue parole: “Un giudizio su Verona? Ero nervoso per come è andata la partita. Vogliamo riscattarci nella maniera migliore possibile”.

E’ il suo momento migliore? “Si, voglio continuare con questo rendimento anche se ora conta sempre la squadra”.

Come si trova nel nuovo ruolo? “Bene, però ci sono ancora un po’ di cose da migliorare. Penso che sia il miglior modo per aiutare la squadra”.

Quanto è orgoglioso di questa crescita in questi tre anni a Bergamo considerando che stai per eguagliare Caniggia? “Sono molto orgoglioso di vestire questi colori e di aver fatto bene in questi anni. Domani mi aspetto una grande serata anche i con tifosi”.

Che gara si aspetta contro il Chelsea? “Loro sono una squadra tosta. Vogliamo giocarcela: loro hanno giocatori di qualità, ma anche noi non siamo da meno”

Partita decisiva quella di domani? “Noi vogliamo vincere. Per noi andare agli Ottavi è fondamentale: l’anno scorso abbiamo sfiorato tale traguardo, e in questa stagione vogliamo concretizzarlo visti i punti”.

Quanta fiducia c’è visto il rendimento in Champions? “Certo, siamo abbastanza fiduciosi in vista di domani. Serve affrontare la gara nella maniera migliore possibile”.

Quanto si sente l’Atalanta addosso? “La squadra mi ha dato la possibilità di crescere e sono contento di giocare all’Atalanta. Tengo molto al bene della squadra”.

Come ha visto Scamacca? “Molto bene. A Francoforte siamo ritornati con quel tridente della finale di Dublino. Sta migliorando e io sono contento per lui”.

