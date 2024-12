De Ketelaere: “Il mio gol non è mai fallo. Io salto più in alto. All’Atalanta gioco più libero”

Charles De Ketelaere, attaccante dell’Atalanta, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Milan.

Queste le sue parole: “Contro il mio ex club, sono contento. Soprattutto per la vittoria. Primo posto? Abbiamo la fiducia che possiamo vincere in ogni partita, si vede in campo anche contro questo Milan che è molto forte”

Sul suo gol e il fallo di Theo: “Hanno protestato ma io vado in alto e naturalmente ero con le mani lì. Per me non è mai fallo”

Sulla posizione preferita: “La tattica dipende un po’ dall’avversario: oggi ho giocato contro Thiaw ma dovevo andare un po’ largo per creare spazio. Mi sento bene quando posso andare un po’ all’esterno”

Sul motivo del suo cambio di rendimento a Bergamo: “Sono diverse cose. Tutti pensano sia solo una ma non è così. Il primo è perchè ero da un anno di più in Italia ma anche il modo di giocare: sto più alto e gioco più libero, mi sento più importante durante la partita”

Foto: Instagram Atalanta