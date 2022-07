De Ketelaere, il Milan ha fatto il massimo. Ora il semaforo verde

Quella che sta per concludersi è stata un’altra giornata proficua sul fronte Charles De Ketelaere. Non soltanto perché il gioiello 2001 di proprietà del Bruges ha deciso di non allenarsi, forzando la mano perché per lui la svolta rossonera è da settimane una priorità. Il Milan ha fatto il massimo, offrendo 35 milioni (bonus compresi) e dando la disponibilità a inserire una percentuale su un’eventuale futura vendita. Il classe 2001 è lì in attesa, ha fatto una scelta chiara, precisa. Vuole il Milan, ha raggiunto gli accordi, ha il desiderio di raggiungere il suo nuovo club, da settimane considera il Bruges un grande ricordo e nulla più. In queste cose ci vuole precauzione fino alla fine, il mercato è così per chi non lo conoscesse, ma il Milan sente che la svolta può essere davvero una questione di ore.

Foto: Twitter Bruges