De Ketelaere: “USA-Belgio il giorno più bello della mia carriera calcistica”

07/07/2026 | 11:08:38

In assenza di Romelu Lukaku ci ha pensato Charles De Ketelaere a prendersi il Belgio sulle spalle. Il giocatore dell’Atalanta ha, infatti, messo a segno una doppietta decisiva da centravanti puro contro gli Stati Uniti, portando i diavoli rossi alla qualificazione ai quarti di finale. Ad attenderli ci sarà la Spagna di De La Fuente, uscita vittoriosa 1-0 contro il Portogallo di Ronaldo. L’attaccante belga, dopo il 4-1 inflitto alla nazionale statunitense, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita: “Doppietta? Penso sia il giorno più bello della mia carriera calcistica, abbiamo fatto una grande partita ma niente è ancora fatto, siamo solo ai quarti. Ora avremo la Spagna che è una big, dovremo essere al nostro meglio per fare qualcosa. Se lo saremo certamente potremo fare bene“.

Foto: Instagram De Ketelaere