De Ketelaere: “Ho parlato con il PSG, ma alla fine hanno scelto Ferran Torres. Sono felice all’Atalanta”

25/09/2026 | 11:36:19

L’attaccante dell’Atalanta, Charles De Ketelaere, ha concesso un intervista al quotidiano La Dernière Heure. Queste le sue parole sull’interesse delle altre squadre nei suoi confronti in estate:

“C’erano squadre interessate, ma quando vedi i costi dei trasferimenti nel mercato attuale, non è sempre facile andarsene. So che l’Atalanta chiedeva molto. Credo che la richiesta si aggirasse intorno ai 50 milioni di euro. Ma devi trovare una squadra che se lo possa permettere. In Premier League diverse squadre possono, ma non è successo. PSG? Ho parlato con il PSG, ma alla fine hanno scelto Ferran Torres. Sono felice all’Atalanta. So quanto sia importante essere titolare, dopo l’esperienza al Milan. Un giorno mi piacerebbe lottare per i titoli. Ho questa ambizione, ma ho 25 anni e ho ancora tempo”.

Foto: Instagram Atalanta