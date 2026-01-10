De Ketelaere e Pasalic: 2-0 al Torino. L’Atalanta si avvicina all’Europa

10/01/2026 | 22:42:36

L’Atalanta passa 2-0 contro il Torino e vince la terza gara consecutiva, decidono un gol di De Ketelaere nei primi 45′ e nel recupero di Pasalic. Primo tempo di grande ritmo a Bergamo. Meglio l’Atalanta anche se il Torino se la gioca. La squadra di Palladino la sblocca sugli sviluppi di un angolo con un colpo di testa di De Ketelaere. Zalewski ha la palla del raddoppio ma si fa parare il tiro da Paleari Dagli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Bernasconi, De Ketelaere anticipa tutti sul primo palo e di testa batte Paleari. Al 35′ Atalanta vicinissima al raddoppio, Ederson imbuca per Zalewski che si presenta a tu per tu con Paleari, conclusione e gran parata da parte del portiere del Torino. Squillo del Torino al ’69. Occasione dagli sviluppi di un angolo, la palla arriva a Maripan che calcia a colpo sicuro, gran parata di Carnesecchi. Alla fine in ripartenza Pasalic firma il gol del raddoppio, l’Atalanta continua la rincorsa all’Europa, la Dea è settima.

foto x atalanta