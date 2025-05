De Ketelaere (doppietta)-Lookman-Brescianini, l’Atalanta consolida il terzo posto (4-0). Monza aritmeticamente retrocesso

04/05/2025 | 16:51:04

Poker dell’Atalanta in casa del Monza: 4-0. Gli uomini di Gasperini la sbloccano dopo 13 minuti di gioco grazie alla rete di Charles De Ketelaere. Retegui, dopo aver scambiato palla sulla destra con Bellanova, serve al centro il belga che entra in area andando via ad un Pereira e batte Pizzignacco. Il raddoppio nerazzurro porta ancora la firma di CDK: Retegui tenta un triangolo in area con Lookman, ma Castrovilli anticipa il nigeriano. La corta respinta del centrocampista brianzolo viene sfruttata da CDK per il raddoppio. A inizio ripresa è ancora l’atalanta a trovare la via del gol con Lookman che sfrutta al meglio la spizzata di Retegui, fugge via in campo aperto e sigla il 3-0. Girandola di cambi per Gasperini che regala spazio a tutti. E arriva il gol anche di Brescianini. Termina così 4-0 all’U-Power Stadium, l’Atalanta consolida il terzo posto salendo a quota 68 punti.

Foto: Instagram Atalanta