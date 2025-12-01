De Ketelaere come ai vecchi tempi. Ora Maldini non è più blindato

01/12/2025 | 11:50:15

Charles De Ketelaere come ai vecchi tempi, quelli di Bruges. Libero di svariare, senza vincoli o tenaglie, la sua tecnica al servizio dell’Atalanta. Non a caso il belga è entrato in tutte le azioni più importanti, ieri contro la Fiorentina, e ha dimostrato di poter essere il valore aggiunto. Magari parte più lontano dalla porta, ma con le sue qualità fa assolutamente la differenza. Una situazione che porterà l’Atalanta a riflettere in vista della sessione invernale di calciomercato. Un paio di situazioni vanno monitorate, compresa quella di Daniel Maldini che ormai deve accontentarsi di spezzoni e difficilmente parte titolare. Ci sono stati sondaggi da parte di un paio di club di Serie A, l’Atalanta non ha preso una decisione definitiva e dovrà essere Palladino a tirare le somme tra qualche settimana, ma la posizione di Maldini va seguita per una possibile uscita anche in prestito.

