De Ketelaere: “All’Atalanta sono maturato. Il calcio italiano è molto tattico, mi ha cambiato”

14/11/2026 | 16:01:28

L’attaccante dell’Atalanta e della Nazionale belga, Charles De Ketelaere, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Italia. Queste le sue parole:

“Il calcio italiano mi ha cambiato, all’Atalanta sono maturato. L’Italia mi ha sicuramente cambiato come giocatore. È uno stile di gioco diverso, molto tattico. Il calcio italiano mi ha senza dubbio fatto maturare”.

Foto: Instagram Belgio