De Ketelaere: “Abbiamo bisogno di punti per salire. Secondo tempo non buono, ma è meglio giocare così e vincere”

13/12/2025 | 23:13:27

Charles De Ketelaere, attaccante dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Cagliari.

Queste le sue parole: “Abbiamo bisogno di punti per salire. Secondo tempo non buono, ma è meglio giocare così e vincere”.

Iniziata la rincorsa all’Europa? “Dobbiamo essere umili e pedalare partita per partita”. Dovrete fare a meno di Lookman. “Perdiamo qualità, ma dobbiamo andare forte come se ci fosse”. Doppietta di Scamacca. “Primo gol arriva sui piedi, il secondo fa bene a stare lì”.

Foto: sito Atalanta