De Jong spinge Van De Beek al Real: “Ha le giuste qualità e se lo merita”

Quello arrivato alle semifinali della Champions League 2018/19 era un Ajax pieno di gioielli, difficile discordare. Frenkie De Jong era certamente uno dei più luminosi e il Barcellona ha fatto presto a fargli vestire la maglia blaugrana, mentre i rivali del Real Madrid appaiono decisamente interessati a un suo ex-compagno di reparto come Donny Van De Beek. Di questo possibile trasferimento ha parlato proprio De Jong a ESPN FC, avvallando l’eventuale decisione dei Blancos di puntare sul suo amico: “Preferirei continuasse all’Ajax perché non dovrei averlo come rivale e, inoltre, l’Ajax sarebbe più forte. Però, ipotizzando possa chiudersi l’operazione, se andasse a Madrid sarei molto felice per lui. Credo se lo meriti, è un grande giocatore. Sono sicurissimo che abbia le giuste abilità per il Real. Credo lo abbia già dimostrato nella passata stagione in Champions, specialmente nella fase a eliminazione diretta. Credo abbia dimostrato al mondo di avere le qualità per giocare a questo livello. Io sono molto orgoglioso della stagione che abbiamo fatto insieme e di vedere i ragazzi firmare per grandi squadre. Credo lo meritino. Però sono anche un po’ triste, non nel senso di pentimento, perché sono orgoglioso e felice di essere al Barcellona, ma perché la squadra si è smembrata“.

Foto: twitter ufficiale Barcellona