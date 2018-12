De Jong smentisce l’accordo con il Psg: “Per ora non ho deciso il mio futuro”

Frenkie De Jong smentisce un accordo con il Psg. Nelle scorse ore, infatti, la stampa olandese aveva parlato di un’intesa raggiunta tra il club francese e l’Ajax per il trasferimento in estate del centrocampista per una cifra vicina ai 75 milioni. Ma il classe ’97, come riporta il Mundo Deportivo, ha voluto fare chiarezza in prima persona: “Psg? Non c’è alcun accordo, non è ancora deciso nulla sul mio futuro. Non sono pronto a prendere una decisione ora”. Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, ma non solo, restano alla finestra.

Foto: sport.es