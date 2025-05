De Jong: “Sarà difficile rivedere la gara con l’Inter, non è bastato dominare”

07/05/2025 | 17:43:08

Frankie De Jong ha commentato ai microfoni della Uefa la sconfitta del Barcellona contro l’Inter: “Un momento chiave della partita? Quando segni a 2′ dal 90′ e loro segnano di nuovo è difficile da accettare. Nel secondo abbiamo dominato, ma loro sono molto bravi in quel che sanno fare. Grandi meriti a loro, ma dovevamo andare avanti così e lo abbiamo fatto. Siamo anche andati avanti ma poi ci hanno ripreso. Sarà difficile rivedere questa partita”. Sulle sensazioni: “È un grande dispiacere, siamo vuoti. Avevamo rimontato alla grande, come ci è capitato spesso in questa stagione, ma non è bastato”.

FOTO: Instagram De Jong