De Jong saluta il Siviglia: “Abbiamo fatto la storia, un giorno ci incontreremo di nuovo”

Luuk De Jong è passato nella notte dal Siviglia al Barcellona per andare a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Ronald Koeman. Il calciatore olandese, prima di iniziare la nuova avventura in maglia blaugrana, ha salutato il club andaluso e i relativi tifosi tramite il propri canali social. Ecco il messaggio:

“Dal primo momento mi sono sentito a casa in questo meraviglioso club e in questa grande città. Voglio ringraziare tutti. Abbiamo fatto la storia insieme! Avrai sempre un posto nel mio cuore, qualunque cosa accada in futuro. Un giorno ci incontreremo di nuovo”.

Desde el primer momento me sentí como en casa en este maravilloso club y en esta gran ciudad. Quiero dar las gracias a todos los Sevillistas❤️ Hemos hecho historia juntos!🏆 Siempre tendréis un lugar en mi corazón, pase lo que pase en el futuro. Algún día nos volveremos a ver⚪🔴 pic.twitter.com/yENK20ey2w — Luuk de Jong (@LuukdeJong9) September 1, 2021

Foto: Instagram De Jong