De Jong: “Rinnovo? Spero che arrivi presto, lo vogliamo sia io che il Barcellona”

11/06/2025 | 14:00:51

In una intervista al portale olandese Voetbal International, il centrocampista della nazionale orange e del Barcellona Frenkie De Jong ha parlato della stagione appena conclusa e del suo contratto con i blaugrana. “Il rinnovo? Lo vogliamo sia io che il club, quand’è così di solito si raggiunge un accordo. Spero che arrivi presto. Per la stagione appena conclusa non credo sia stato il mio anno migliore. Alla gente piace esagerare”.

Foto: Instagram De Jong