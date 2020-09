De Jong: “Messi? Nel club c’è un caos, non ho parlato con lui”

De Jong, centrocampista del Barcellona ha parlato a Nos mentre si trovava in ritiro con la nazionale olandese. Queste le parole del blaugrana come raccolto da tmw: “Siamo nel caos, stanno succedendo molte cose. Non gli ho parlato, non ho un rapporto così stretto con lui. Non ho sentito nessuno del club, quindi onestamente non so cosa dire. Se Messi se ne dovesse andare davvero, sarebbe un duro colpo per la squadra e per il club. Quando rientrerò a Barcellona, ne saprò di più. È ancora nelle chat di gruppo? Sì, ma non gli ho scritto. Sicuramente in tanti avranno tentato di parlargli negli ultimi giorni”.

Foto: twitter Barcellona