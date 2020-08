De Jong: “La Liga è alle spalle, possiamo vincere la Champions”

Il calciatore del Barcellona, Frenkie de Jong, ai microfoni di Sport ha rilasciato una lunga intervista alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli. Queste le parole del blaugrana: “Stiamo bene, non vediamo l’ora di giocare. Le sensazioni sono davvero buone. Giocheremo con l’intenzione di vincere, indipendentemente dal risultato dell’andata. Siamo il Barça e giochiamo in casa, quindi dobbiamo pensare solo al successo. Abbiamo studiato il Napoli, sappiamo cosa fare e ci crediamo. Possiamo vincere la Champions: siamo una delle migliori squadre del mondo e mancano 4 partite. Aveva ragione Messi quando ha alzato la voce, avevamo perso contro l’Osasuna in casa. Con tutto il rispetto per loro, batterli doveva essere la normalità. La sconfitta in Liga? Ci siamo lasciati alle spalle la Liga. L’abbiamo persa ma ora non serve più avere quei pensieri negativi. Non vediamo l’ora che arrivi la partita con il Napoli. E’ difficile dire la favorita per la vittoria finale, iniziamo a portare rispetto per il Napoli perché lo merita.”

Foto: AS