De Jong in vista della Juventus: “Vogliamo giocarci tutto in casa”

A parlare in vista della sfida tra Juventus e PSV, valida per l’andata dei playoff di Champions League, è stato il capitano della squadra olandese, Luuk de Jong. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Parlo sempre con i miei compagni e analizziamo la situazione sia se giochiamo bene sia se giochiamo male. Ma nel gruppo ci sono tanti calciatori che hanno delle responsabilità. Siamo tutti delusi per il risultato di sabato. Non siamo giù di morale, ma quando le cose vanno male tutto diventa più difficile. Juventus? La Serie A la gurdiamo poco, ma prepariamo le partite guardando i video. A settembre è stata sicuramente una sfida difficile, ma adesso saranno due partite diverse. Cercheremo di portare a casa un risultato positivo in modo da giocarci tutto in casa”.

FOTO: Instagram de Jong