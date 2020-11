De Jong: “Il calendario è ricco di impegni, recuperare le amichevoli non era necessario”

Frankie De Jong, calciatore del Barcellona e della Nazionale Olandese, punge l’Uefa viste le amichevoli delle Nazionali che sono state riprogrammate dal massimo organo calcistico continentale dopo lo stop a marzo a causa della pandemia di Covid-19. Il centrocampista blaugrana non le manda a dire: “Queste amichevoli sono inutili, non era necessario recuperare queste partite anche perché non sono valide per nessuna classifica. Tutti sanno che il calendario è denso di impegni, ma quest’anno è ancora un po’ più carico. È un problema, ma cerchiamo di prepararci al meglio e rimanere in forma. L’amichevole era prevista per il 29 marzo, poi la pandemia ha costretto a rinviarla. Però c’èra un accordo per disputarla e quindi dobbiamo prepararci.”

Foto: sevendays