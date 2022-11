de Jong: “Il Barcellona vuole vendermi, ma io mi vedo qui per altri 10 anni”

Intervstato dal Telegraaf, Frenkie de Jong, centrocampista del Barcellona, ha accusato i dirigenti catalani della sua possibile partenza: “Incolpo queste persone, ma non ho niente a che fare con loro. Sì, per me sono il Barça perché lo gestiscono. Non li vedo quando sono al club durante la mia routine quotidiana. Sono molto felice a Barcellona. Quando gioco è fantastico e in termini di vita qui la vita è perfetta. Mi vedo al Barça. Personalmente vedo io stesso qui altri per otto o dieci anni”.

Foto: Instagram personale