De Jong: “Il Barça è una famiglia, qui per vincere titoli. Depay? Ci capiamo al volo”

Luuk de Jong è stato oggi presentato dal Barcellona in un evento organizzato, come di consueto, al Camp Nou. Ecco le parole del giocatore olandese:

Sulla nuova esperienza in blaugrana

“È un piacere essere qui. Spero che disputeremo una grande stagione e che faremo la storia combattendo e vincendo tutti i titoli. I primi giorni sono andati molto bene, mi hanno accolto benissimo e più che una società è una famiglia. L’ho percepito sin dal primo giorno. Ho un buon rapporto con l’allenatore perché ci conoscevamo già dalla nazionale e sono felice di essere qui. Mi hanno detto che posso chiedere tutto ciò di cui ho bisogno, quindi sono molto felice”.

Sulle sue condizioni fisiche

“Mi sento molto bene, dopo l’infortunio al ginocchio mi sto riprendendo. Mi alleno da tre o quattro settimane. Mi sento in forma e preparato. Non so che programmi abbia il mister per la prossima partita ma mi sento pronto. Penso che Koeman voglia un attaccante un po’ diverso, spero che io possa dargli quello che cerca”.

Su Depay

“Ho un ottimo rapporto con Memphis, lo conosco dalla nazionale e dal PSV, e abbiamo un ottimo legame. Ci capiamo senza parlare, usiamo il linguaggio del calcio e spero di avere lo stesso legame con il Barça”.

