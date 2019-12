De Jong: “Il 2019 è stato un anno folle, ogni minuto vissuto al Barcellona è un regalo. Qui è tutto eccezionale”

Frankie de Jong, centrocampista del Barcellona, ha rilasciato un’intervista al De Telegraaf dove ha parlato dei primi mesi in Spagna dopo le tre stagioni di successi vissute con la maglia dell’Ajax: “Non mi aspettavo che il passaggio dall’Ajax sarebbe stato così grande. So quale livello abbiamo raggiunto la scorsa stagione, ma qui c’è ancora più qualità. Gioco con giocatori ancora più forti, alcuni dei quali sono ovviamente molto speciali per le loro eccezionali qualità, come Lionel Messi, Luis Suarez e Sergio Busquets. Nonostante quei grandi nomi, non ho mai dubitato di poter fare un passo avanti ed essere protagonista“.

Il ruolo nel Barcellona

“Sono qui a Barcellona da quasi sei mesi e ho avuto modo di giocare parecchio. Ogni minuto in campo per me è un regalo. Mi diverto ogni giorno, ogni volta che vado ad allenarmi, mi sento a mio agio. Tutto nel Barcellona è davvero eccezionale e me ne rendo conto”.

Il 2019 di De Jong

“Se guardo indietro, è stato un anno folle. Gli ultimi secondi della semifinale contro il Tottenham mi perseguitano ancora. La nostra eliminazione mi sembra ancora ingiusta. Le nostre buone prestazioni e le clamorose vittorie contro il Real Madrid, la Juventus e gli Spurs avrebbero dovuto essere coronate dalla finale di Champions League. Con la finale, il 2019 sarebbe stato perfetto, perché nessuno pensava che una squadra olandese potesse arrivarci”.

Foto: Twitter Barcellona