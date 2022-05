de Jong: “E’ frustrante non competere per vincere trofei. Ma abbiamo gettato le basi per il futuro”

Intervistato da El Mundo Deportivo, Frank de Jong, centrocampista del Barcellona, ha parlato della stagione negativa dei blaugrana e degli obiettivi falliti in stagione.

Queste le sue parole: “Rapporto con il mister? Il dialogo con Xavi è stato molto buono. Sono fiducioso in me stesso e l’allenatore dice che lo è anche lui di me. Quindi tutti sono felici. La pressione fa sempre bene a un giocatore per tirare fuori il meglio di sé, non è mai eccessiva”.

Sulla stagione deludente: “Certo, quest’anno l’obiettivo era di entrare in Champions e ora siamo secondi, ma siamo mancati in alcune fasi del campionato e non siamo stati in grado di lottare per la Liga. Abbiamo inoltre fallito in Champions e anche in Europa League. E’ stata una stagione difficile. Questo è frustrante ma l’anno prossimo proveremo a combattere per vincere su ogni fronte”.

Foto: Twitter Barcellona