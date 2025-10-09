De Jong come Rabiot: “Giocare Villarreal-Barcellona a Miami è assurdo”

09/10/2025 | 11:30:19

Frenkie de Jong, centrocampista del Barcellona, si è esposto apertamente come Adrien Rabiot, contestando la decisione de LaLiga di giocare la partita contro il Villarreal a Miami.

De Jong si è così espresso: “Non mi piace che andiamo lì, e non sono d’accordo. Non è giusto per la competizione. Non mi piace, e non credo sia giusto per i giocatori” ha evidenziato il centrocampista, che ha aggiunto: “Per i club, si tratta di espandere il loro marchio a livello globale. Probabilmente è proprio questo il punto. Capisco la posizione, ma non la accetterei e non la condivido”. Tra i temi sollevati anche quello del calendario ormai saturo: “Ci lamentiamo sempre del calendario delle partite e degli eccessivi viaggi”.

Foto: Instagram personale