De Jong: “Ci attende una partita dura. Conte ci riserverà qualche sorpresa”

Questa sera, l’Inter sarà ospite del Barcellona nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Al centro del Camp Nou agirà in maglia blaugrana Frenkie De Jong, arrivato in estate dall’Ajax e già tassello fondamentale dello scacchiere di Valverde. L’olandese ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport sulla sfida contro i nerazzurri: “Il primo ricordo al sentire la parola Inter è Wesley Sneijder con la squadra del Triplete. I nerazzurri non li ho mai affrontati, ma so che ci attende una partita dura perché l’Inter ha una grande squadra. Sono migliorati molto tecnicamente. Conte è un super tecnico, è stato campione con Chelsea e Juve e ora è partito molto bene: avrà in mente qualche sorpresa, dobbiamo essere pronti. E penso che lo siamo. È vero che non abbiamo giocato il nostro miglior calcio in diverse partite, faticando soprattutto fuori casa. Al Camp Nou però siamo decisamente forti: con l’Inter dobbiamo vincere, anche perché siamo nel gruppo più duro. E pensiamo di poterlo fare, sono fiducioso. Messi ci manca, è normale perché è il migliore del mondo, ma anche senza di lui abbiamo qualità e idee sufficienti per imporci, siamo un po’ meno forti ma restiamo un’ottima squadra. Con De Vrij ci sentiamo, non vedo l’ora di sfidarlo. Era contentissimo dell’arrivo di Conte, mi parla di una squadra solida dove tutti lavorano per gli altri. Penso sia merito dell’allenatore. In difesa hanno tre grandi giocatori: dobbiamo studiarli bene, individuare dove lasciano spazi e provare a entrare in quei buchi. Sempre se ci sono…“.

Foto: twitter Barcellona