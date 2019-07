De Jong: “Avevo tante proposte, ma scegliere il Barça è stato facile. Su De Ligt…”

Frenkie De Jong, nuovo giocatore del Barcellona, ha parlato così in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione ufficiale: ”Sono molto felice di essere qui, orgoglioso. Ho voglia di cominciare. C’erano tante proposte, ma il Barcellona è stato più convincente e per me è stato facile scegliere. Ho sempre avuto un feeling particolare con la filosofia di Cruyff, devo dimostrare le mie qualità sul campo, poi deciderà l’allenatore. Numero? Vorrei il 21, è un numero speciale per me. De Ligt? Mi piacerebbe giocare ancora con lui, ma la decisione non è mia. Deve prendersi tempo e pensare a cosa fare insieme alla sua famiglia”.

🔊 @dejongfrenkie21: "@AFCAjax and Barça want to play in the same way, and that's great for me"

🔵🔴 pic.twitter.com/1rOPuwFZVG — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 5, 2019

Foto: Twitter ufficiale Barcellona